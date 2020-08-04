Россия боится потерять Беларусь, поскольку у нее не осталось по-настоящему близких союзников, заявил лидер страны Александр Лукашенко в послании народу и парламенту, трансляцию которого вел «РБК».

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», - отметил Лукашенко.

Глава Беларуси добавил, что его страна «не дружит с кем-то против кого-то». «Мы за многовекторную, последовательную, предсказуемую внешнюю политику», - подчеркнул он, пообещав что Минск также будет строить стратегические партнерские отношения и с Западом, и с Китаем.

Комментируя последние события, связанные с задержанием 33 наемников ЧВК «Вагнер» под Минском, президент Беларуси назвал «враньем» транслируемую из Москвы версию случившегося. По его словам, россияне дали показания следствию, согласно которым задержанные прибыли в страну целенаправленно и ждали дальнейших распоряжений.

«Про Африку и Ливию - это все вранье. Билеты, купленные в Стамбул, - это легенда. Граница закрыта российская. Я плохой, может быть, географ, не понимаю, зачем в Африку лететь через Северный полюс. Зачем через Беларусь? Не слушайте этого вранья», - сказал Лукашенко.

Ранее правоохранительные органы страны получили данные о том, что в страну прибыли более 200 иностранных боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В санатории под Минском были задержаны 32 человека, еще один - в другом месте.

9 августа в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Нынешняя избирательная кампания стала самым серьезным испытанием для правящего страной 26 лет Александра Лукашенко из-за резкого роста протестных настроений на фоне недовольства действиями властей в борьбе с коронавирусом и ухудшением экономической ситуации.

ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, оказывала военную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, силам режима Асада в Сирии, а также сейчас присутствует в Ливии и некоторых других странах Африки. Москва официально отрицает, что использует наемников за рубежом.