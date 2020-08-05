В 2020 году потери от отсутствия иностранных туристов в России составили около 500 миллиардов рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, в 2019 году доходы от иностранных туристов составили 10,9 миллиарда долларов, что «сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса».

Она добавила, что компенсировать потери российским регионам может помочь введение электронной визы для туристов с 1 января 2021 года. «Это историческое решение для российского туризма, важный шаг по позиционированию России в мире как открытой, прогрессивной и устремленной в будущее страны. Электронная виза сегодня - это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест», - отметила глава Ростуризма.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении с 1 января 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев на территорию России. Она будет выдаваться для краткосрочного пребывания «с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов».