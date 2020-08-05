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Турция: США поддерживают нефтяное соглашение с террористами
Природные ресурсы Сирии принадлежат сирийскому народу, и Анкара категорически не приемлет одобрения США договоренностей с террористической организацией. Это не имеет никакого оправдания, пояснили в МИД Турции
Турция: США поддерживают нефтяное соглашение с террористами
Фото: AA / Others
5 августа 2020 г.

Анкара разочарована поддержкой Вашингтона соглашения американской нефтяной компании с СДС, в состав которых входят террористы ОНС/РПК, заявили в МИД Турции.

Соглашение игнорирует международное право, является посягательством на целостность, единство и суверенитет Сирии и прикрытием для финансирования терроризма, отметили в ведомстве.

По сообщениям СМИ, СДС заключили с американской компанией Delta Crescent Energy LLC соглашение, предполагающее добычу, переработку и торговлю нефтью на северо-востоке Сирии, напомнили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что этим шагом террористическая организация ОНС/РПК недвусмысленно продемонстрировала свое стремление реализовать сепаратистские идеи путем захвата природных ресурсов сирийского народа. «Природные ресурсы Сирии принадлежат сирийскому народу. В Анкаре разочарованы решением США поддержать соглашение. Турция категорически не приемлет подобный шаг, не имеющий какого-либо законного оправдания», - добавили в МИД.

ИСТОЧНИК:AA
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