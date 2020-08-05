Министерство обороны Беларуси подтвердило проведение военных сборов для резервистов в граничащей с Россией Витебской области с 11 августа, сообщает агентство «ТАСС».

По словам официального представителя Минобороны страны Натальи Гаврусик, они носят плановый характер.

«Подготовка резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», - отметила Гаврусик.

Накануне некоторые Telegram-каналы сообщили, что в Витебской области объявлена срочная мобилизация, а к границе с РФ стягиваются войска. Военнообязанные должны прибыть в пункты сбора 10 августа. При этом проведение военных сборов и передвижения частей армии увязывалось с задержанием в стране 33 россиян, которых обвиняют в принадлежности к ЧВК «Вагнер» и планировании организации беспорядков во время предстоящих президентских выборов.

Очередные президентские выборы пройдут в Белоруси 9 августа. Нынешняя избирательная кампания стала самым серьезным испытанием для правящего страной 26 лет Александра Лукашенко из-за резкого роста протестных настроений на фоне недовольства действиями властей в борьбе с коронавирусом и ухудшением экономической ситуации.

ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, оказывала военную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, силам режима Асада в Сирии, а также сейчас присутствует в Ливии и некоторых других странах Африки. Москва официально отрицает, что использует наемников за рубежом.