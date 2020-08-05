Разделение и воссоединение

В 1946 году, когда Британская Индия неслась к освобождению от власти Лондона, на территории субконтинента находилось более 600 туземных княжеств. Абсолютное большинство этих феодальных осколков былой эпохи интегрировались в новые государства Индии и Пакистана без особых проблем. Но были и исключения.

Теоретически у этих княжеств была возможность решить, присоединиться к какому-либо государству, либо остаться независимыми. На практике голос беспокойного населения каждого такого мелкого образования оказывался решающим. Хотя многие князья хотели быть независимыми, им приходилось уступать протестам своего народа, которые во многих провинциях обернулись насилием. Так произошло, например, в самом известному туземном княжестве Хайдарабаде - правитель (низам) там был мусульманином, но население в основном оставалось индуистским.

Благодаря своему расположению, Кашмир мог присоединиться к Индии или Пакистану. Махараджа Хари Сингх, правитель Кашмира, был индуистом, в то время как большинство его подданных оказались мусульманами. Хари Сингх не хотел быть местным правителем в мусульманском Пакистане, но у него также были разногласия с Индийским национальным конгрессом, который стремился сформировать централизованное правительство в Индии. В итоге Хари Сингх решил держать нейтралитет.

В своей стране Хари Сингх был не самым популярным правителем. Школьный учитель Абдуллах Шейх превзошел его по харизме и пользовался большим авторитетом. Некоторое время он бунтовал против махараджи, протестуя из-за отсутствия возможностей развития для мусульман в княжестве, управляемом индуистской династией.

В 1932 году Абдуллах организовал Всеобщую мусульманскую конференцию Джамму и Кашмира, которая впоследствии стала Национальной конференцией — ведущей политической партией региона. Несмотря на то, что он был заключен в тюрьму в середине 1940-х годов, Шейх оставался любимым лидером местного населения. Когда он был освобожден из тюрьмы в сентябре 1947 года, Абдуллах провозгласил, что хочет передать полную власть народу Кашмира. А вместе с властью должно было прийти и свободное волеизъявление о том, к кому присоединиться.

В августе 1947 года Хари Сингх предложил заключить соглашение с Индией и Пакистаном о свободном перемещении людей и товаров через границы. Пакистан подписал это соглашение, а Индия — нет.

На самом деле еще тогда кашмирский конфликт мог бы полностью разрешиться в пользу Пакистана. До 1947 года, по словам историка Срината Рагхавана, Сардар Патель, правоконсервативный лидер ИНК и один из авторов индийской конституции (считается, что благодаря ему Индия не распалась на множество княжеств), был открыт для разрешения вступления Кашмира в Пакистан в обмен на оставление Хайдарабада в составе Индии. Но позже Сардар Патель согласился с мнением социалиста Джавахарлара Неру о том, что Кашмир должен быть частью Индии. Ситуация в княжестве становилась все более напряженной.

В конце октября 1947 года несколько тысяч вооруженных членов пуштунских племен атаковали северо-западную границу Кашмира. До сих пор неясно, почему произошло вооруженное вторжение, но считается, что оно случилось при поддержке Пакистана.

Как бы то ни было, 24 октября 1947 года махарадж Хари Сингх обратился к Индии с просьбой о военной помощи, чтобы защитить Сринагар, столицу региона. В Дели даже было тправлен премьер-министр. В столице Абдулла Шейх призвал своего хорошего друга Неру послать войска, чтобы вытеснить захватчиков. Индия решила помочь, но только при условии, что махарадж Хари Сингх подпишет документ о присоединении, что он и сделал двумя днями позже, 26 октября.

Когда в княжестве утихли насилие и конфликты, Неру захотел урегулировать с Пакистаном вопрос Кашмира. По словам историка Рамачандры Гухи, глава Индии написал письмо махарадже в декабре 1947 года с четырьмя возможными вариантами будущего для региона:

1) Плебисцит на всей территории, чтобы народ решил, куда идти дальше

2) Независимый Кашмир, чья безопасность гарантирована Индией и Пакистаном

3) Раздел, при котором Джамму отходит к Индии, а остальная часть - Пакистану

4) Джамму и долина с Индией, а Панч и все, что рядом, передаются Пакистану

В итоге в Кашмир были введены индийские войска, а 1 января 1948 года вопрос о его статусе был передан в Совет Безопасности ООН.

В тот момент Индия заняла большую часть Кашмира, но еще оставались части под контролем Пакистана. В мае 1948 года Исламабад тоже ввел армию, официально для защиты своих границ, на практике же пакистанцы поддержали пуштунские племена и вступили в войну с Индией.

В резолюции от 13 августа 1948 года ООН потребовала от Пакистана вывести войска, после чего Индия также должна была убрать основную часть своих сил. После этого предполагалось проведение«свободного и справедливого» плебисцита, на котором кашмирцы могли сами определить свое будущее. Индия легко согласилась на плебисцит, так как была уверена, что его результаты окажутся в ее пользу, ведь на стороне Дели был лидер кашмирского народа Абдуллах, ранее назначенный премьер-министром в составе чрезвычайного правительства.

Пакистан проигнорировал мандат ООН и продолжил боевые действия, удерживая часть Кашмира под своим контролем. 1 января 1949 года было достигнуто соглашение о прекращении огня: 65%территории остались под контролем Индии, а остальная часть - у Пакистана.

Прекращение огня было временной мерой до полного урегулирования конфликта. Однако до сих пор линия контроля остается фактической границей между двумя государствами. С тех самых пор регион разделен на две части — управляемый Индией Кашмир и управляемый Пакистаном Кашмир.

Согласно документу о присоединении, Индия должна была контролировать Джамму и Кашмир в трех сферах - обороне, иностранных делах и коммуникациях.

В 1949 году, когда разрабатывалась конституция Индии, туземным княжествам было предложено создать свои собственные учредительные собрания. Джамму и Кашмир отправил Абдуллаха Шейха и трех других депутатов на Учредительное собрание в Дели. Долгие переговоры привели к полному вхождению штата Джамму и Кашмир в состав единого государства. В 1957 году штат был официально включен в Индийский союз, но с особым статусом, согласно статье 370 Конституции Индии. Она гарантировала, что Кашмир будет иметь независимость во всем, кроме коммуникаций, иностранных дел и обороны.

Правда, никакого обещанного Индией референдума так и не случилось. Плебисцит стал первым требованием зарождавшегося в 1960-е активного кашмирского национализма, который в то время, скорее, ориентировался на широкую автономию в рамках Индии или на независимость, чем на присоединение к Пакистану.

Начало кашмирского восстания

Добровольное, на первый взгляд, вхождение Кашмира в состав Индии не стало концом споров по двум причинам. Во-первых, присоединение произошло не в результате волеизъявления людей после восстановления «нормальности» в штате, как было обещано изначально. Во-вторых, проблема приобрела международный характер, поскольку правительство в Дели сообщило о ней ООН.

Кроме того, как в Ташкентском, так и в Симлинском соглашениях после индо-пакистанских войн 1965 и 1971 годов, соответственно, была достигнута договоренность о том, что кашмирский вопрос представляет собой спор, который необходимо решить путем двусторонних переговоров. С тех пор события внутри и за пределами штата Джамму и Кашмир постоянно оказывали огромное влияние на мусульман Кашмира и привели к их полному отчуждению от остальной части Индии.

Установление репрессивного режима союзным правительством в Дели через непопулярные и недемократические методы, постоянное нарушение автономии, гарантированной в статье 370 конституции Индии, систематическое поощрение коррупции и кумовства, неразвитость штата, проблемы бедности и безработица, влияние общинного насилия как внутри штата, так и за его пределами, оппортунистические альянсы и соглашения между Национальной конференцией (НК) и Индийским национальным конгрессом (ИНК), а также злоупотребления на выборах — все это существенно повлияло на молодых мусульман Кашмира.

За пределами Индии события в Афганистане, иранская революция 1979 года, ситуация в Восточной Европе и распад Советского Союза также сподвигли кашмирскую молодежь искать альтернативные пути. Многие в конце 1980-х годов сделали вывод о том, что спасение заключается в отделении от Индии, что может быть достигнуто только путем вооруженной борьбы.

Тем временем, Пакистан с нетерпением ждал возможности повлиять на Кашмир, а также ожидал подходящего случая, чтобы отомстить за унижение, нанесенное ему Индией во время войны 1971 года. Напряженная ситуация в Кашмирской долине устраивала Исламабад, который начал поставлять оружие и боеприпасы разгневанным молодым кашмирским мусульманам.

В результате в 1989 году вспыхнуло вооруженное восстание, получившее массовую поддержку в районах Джамму и Кашмира, где доминируют мусульмане. В том же году начался массовый исход кашмирских пандитов (индуистов), ставших мишенью ответного насилия.

Вооруженное восстание было и остается представленным различными организациями и фракциями — от секулярных националистов до последователей радикальных религиозных идей. Индийское правительство любит подчеркивать экстремистские настроения некоторых кашмирских повстанцев, их предполагаемую связь с международными террористическими организациями, а также пакистанскую помощь (которую сам Исламабад отрицает).

Всего за годы конфликта погибли десятки тысяч человек, по разным данным от 20 000 до 100 000. Большинство — мирные жители, также много убитых среди кашмирских повстанцев и индийских силовиков.

День сегодняшний

Еще до 2019 года Кашмир в отношении прав человека представлял из себя очень проблемное место, а его автономия постоянно подвергалась сомнению как в Сринагаре, так и в Дели. В период между 1954 и 2011 годами центральные власти и правительства штата использовали положения статьи 370, чтобы распространять действие индийской конституции на Джамму и Кашмир, уменьшая его автономию. В основном для этого применялись президентские указы, которые сами по себе являются предметом спора. Многие эксперты отмечали, что статья 370 была мертва и по форме, и по духу уже многие годы. Также напоминали, что она вообще должна была быть лишь временным положением.

Для приверженцев хиндутвы (индуистского национализма) Джамму и Кашмир всегда был неотъемлемой частью Индии. Националистическая Бхаратия джаната парти (БДП) премьер-министра Нарендры Моди неоднократно включала поглощение Джамму и Кашмира в свои предвыборные обещания на всеобщих выборах в Индии.

В апреле 2018 года Верховный суд Индии постановил, что статья 370 приобрела постоянный характер с момента прекращения существования учредительного собрания штата. Чтобы преодолеть эту правовую коллизию, индийское правительство Моди объявило ее «неработоспособной», хотя она все еще существовала в конституции. 5 августа 2019 года был издан президентский указ — Конституционный указ (Приложение о Джамму и Кашмире), заменивший старый указ от 1954 года.

Указ Моди полностью отменял особый автономный статус штата. Онбыл официально взят под прямой федеральный контроль и разделен на территории Джамму, Кашмира и Ладакха.

Конституция штата, а также его уголовный кодекс и собственный флаг, были признаны недействительными, и в настоящее время регион подчиняется тем же центральным законам, что и все другие индийские территории. Джамму и Кашмиру позволено иметь собственные законодательные органы, а Ладакх контролируется прямо из Дели. Управлять Кашмиром был назначен губернатор, бывший давним соратником Моди.

Большинство кашмирцев восприняли этот односторонний шаг как посягательство на их личные права и автономию. «70 лет назад мы были независимой страной, у нас 5000-летняя история, и внезапно мы превратились в обычный муниципалитет... У всех у нас есть чувство горечи. Есть чувство несправедливости, разочарования и унижения», -говорит Хасанайн Масуди, индийский парламентарий от южного Кашмира.

Такое явное нарушение прав жителей региона не могло не вызвать негативной реакции, и поэтому правительство Моди тщательно подготовилось. В Кашмир были введены дополнительные войска, установлен комендантский час, отключены все коммуникации и средства связи с внешним миром — кабельное телевидение, мобильная связь и интернет. Магазины, школы, университеты и больницы первое время также были закрыты. Регион закрыли и для журналистов, особенно иностранных. Все передвижения между Кашмиром и другими регионами Индии было оборвано.

Уже к 18 августа были арестованы более 4000 кашмирцев, включая политических лидеров, активистов и журналистов.

К 2020 году многие ограничительные меры постепенно ослабили, но, как отмечает международная правозащитная организация Human Right Watch, права кашмирского народа продолжают нарушаться. Адвокаты, владельцы магазинов, правозащитники, студенты, находящиеся под арестом, были освобождены, но при условии, что в будущем они больше не будут критиковать правительство. Между тем, некоторые известные политические деятели, включая бывших главных министров, также продолжают оставаться под стражей. Интернет был восстановлен лишь к марту, но пользоваться соцсетями все еще нельзя.

Правительство Моди утверждает, что жесткое решение полезно, в первую очередь, самим жителям Кашмира. Оно настаивает, что полное включение Кашмира в состав Индии решит социально-экономические, а также проблемы терроризма и экстремизма.

На практике пока что получается все наоборот. Кашмирский «локдаун» весной 2020 года наложился на строгие карантинные меры по всей Индии, призванные остановить распространение нового коронавируса. Попытки Дели демографически изменить состав кашмирского населения с помощью привлечение индуистов в регион вызывают опасения у местных жителей за свое будущее.

В итоге ситуация с безопасностью в Кашмире ухудшается с каждым днем, а уровень насилия постоянно растет, даже несмотря на уменьшение количества повстанцев. По данным правозащитников, за первые шесть месяцев этого года были убиты 229 человек, из них 32 гражданских. Сообщения о силовых операциях против повстанцев и сопутствующих жертвах мы слышим практически каждую неделю.

На сегодня 12 миллионов кашмирцев продолжают испытывать боль насилия, политическую и экономическую маргинализацию. Страна, в которой кашмирцы и раньше редко бывали хозяевами, сейчас находится под прямым управлением индуистского националистического правительства Моди. Нью-Дели пытается изменить в Кашмире демографическую ситуацию, а заодно и стереть его мусульманскую историю. Линия контроля, ставшая неформальной границей между Пакистаном и Индией, регулярно превращается в горячую точку, со взаимными обстрелами и обвинениями в нарушении перемирия.

В любом случае можно с уверенность сказать, что кашмирский конфликт не разрешится в ближайшее время. Тут не помогут ни ограничительные меры, ни дополнительные индийские войска. Как и 70 лет назад, в обозримые годы регион останется камнем преткновения между Индией, Пакистаном и собственно народом Кашмира.