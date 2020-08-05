Три ракеты-носителя «Протон-М», в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщает «РИА Новости»со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

«Все ракеты-носители «Протон-М», у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве», - приводит его слова агентство.

Одна из этих ракет, как указал представитель «Роскосмоса», уже отремонтирована и отправлена обратно на Байконур. В конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

В марте запуск «Экспрессов» был отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в «Протоне». Как писали СМИ, речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.