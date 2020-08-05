Почти 23% детей в 2018 году жили в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Такие результаты показало исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», о котором рассказывает «РБК».

Отчет, в котором содержатся самые актуальные официальные данные об уровне детской бедности в РФ, обнародован с задержкой в два года.

Согласно информации Росстата, уровень бедности среди детей вдвое превышает средний по стране. В 2018 году наиболее высокий такой показатель зафиксирован в многодетных семьях - 49,4%. На втором месте оказались дети из сельских регионов - среди них к бедным отнесли 40,6%.

Всего в России в 2018 году за чертой бедности проживало 18,4 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума, что соответствует 12,6% населения.

При этом из исследования Росстата следует, что в 2017 году ситуация была хуже: уровень детской бедности тогда составлял 26%. В 2018 году этот показатель снизился до 22,9%.