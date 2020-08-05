На обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и госслужащих Администрации президента выделят 1,7 миллиарда рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на утвержденный Минфином РФ документ «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета».

В отчете отмечается, что в 2021 году на деятельность чиновников направят 567,5 миллиона рублей, а в последующие два года – по 572,2 миллиона рублей.

Издание уточняет, что благодаря такой финансовой политике Администрация президента окажется в числе немногих бюджетных организаций, финансирование которых в 2021 году не сократится, а возрастет.

Согласно документу Минфина, расходы на обеспечение деятельности Медведева и госслужащих Администрации президента в 2021 году будут увеличены на 490 миллионов рублей, а в 2022 и 2023 годах – на 519 миллионов рублей ежегодно.

Дмитрий Медведев, занимавший должность премьер-министра России с 2012 года, был назначен на пост заместителя председателя Совбеза 16 января. Ранее такой должности не существовало.

Согласно социологическому исследованию ВЦИОМ политических предпочтений россиян от февраля с. г. , рейтинг доверия экс-премьеру составляет 28,9%.