Судно «Михаил Дудин», на борту которого находится 600 тонн урановых хвостов - токсичных радиоактивных отходов процесса обогащения урана, отправилось из Амстердама в направлении российского порта Усть-Луга. Об этом передает «Эхо Москвы»со ссылкой на сопредседателя российской экологической группы «Экозащита» Владимира Сливяка. Согласно данным организации, опасный груз был отправлен по железной дороге с немецкого уранового предприятия в Гронау 3 августа, часть контейнеров - на грузовиках. В Россию судно прибудет ориентировочно ранним утром 11 августа, после чего урановые хвосты будут доставлены на предприятие по обогащению урана в Новоуральске.

Сливяк отметил, что хранилище для отходов находится под открытым небом. «Сколько они будут там лежать, не совсем понятно, потому что не совсем понятно, что именно с ними делает «Росатом» и делает ли вообще, потому что это предприятие закрытое», - сказал он.

Председатель «Экозащиты» также подчеркнул, что отходы представляют большую опасность для жизни. По его словам, если содержимое одного контейнера в случае аварии попадет в окружающую среду, то летальная доза для человека может быть в радиусе 32 км. «Это очень опасное и ядовитое вещество, которое будет сохранять опасность в течение длительного времени», - указал Сливяк.

Эколог рассказал, что экологические организации постоянно призывают власти запретить ввоз радиоактивных отходов из других стран. «Никто в мире, кроме нас, этим не занимается. По всей видимости, есть коррумпированные чиновники, которые заинтересованы в том, чтобы их за деньги ввозили, потому что «Росатом» получает деньги за прием этих отходов, а не покупает их как сырье», - добавил он.

В октябре прошлого года в Greenpeace сообщили, что с 2019 по 2022 гг. в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов, пишет БИЗНЕС-online. Это более 1 тысячи контейнеров и порядка 20 железнодорожных составов.

В пресс-службе компании «Техснабэкспорт», являющейся экспортером урана и услуг по его обогащению (входит в «Росатом»), со своей стороны, заявили, что транспортируемые в РФ урановые хвосты с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау безопасны, не угрожают населению и «ввозятся в Россию на переработку до полезного продукта с его последующим вывозом обратно за рубеж».