Министр обороны России Сергей Шойгу резко повысил зарплаты нескольким категориям военнослужащих, подписав приказ о ежемесячной надбавке для них.

Увеличение зарплат коснется летного состава, плавсостава, главного управления Генштаба и ракетных войск. Для офицеров ежемесячная надбавка составит 100% от оклада, для прапорщиков и сержантов - 110%, для солдат - 120%. Всего надбавки будут получать 45 тысяч военнослужащих, сообщает Радио Свобода.

В среднем размер надбавки, по словам министра обороны, составит 23 тысячи рублей в месяц. Это значит, что на исполнение приказа понадобится свыше миллиарда рублей из бюджета ежемесячно.

В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшие три года направить 113 миллиардов рублей на социальное обеспечение служащих армии и флота. Он уточнил, что денежное довольствие военных будет индексироваться каждый год - на 3% в 2020 году и на 4% в 2021-2022 годах. В прошлом году оклады военным выросли на 4,3%.