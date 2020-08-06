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Семья Керимовых впервые возглавила российский рейтинг Forbes
Семья сенатора от Дагестана сместила с первого места совладельца «Норникеля» Владимира Потанина
Семья Керимовых впервые возглавила российский рейтинг Forbes
Фото: РИА Новости / Others
6 августа 2020 г.

Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова впервые заняла первое место в российском рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на издание.

Как отмечает журнал, благодаря росту цен на золото состояние семьи к вечеру 5 августа оценивалось в 24,7 миллиарда долларов. Тем самым, Керимовы сместили с первого места совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, состояние которого к этому же времени составляло 24,6 миллиарда долларов. Третье место в рейтинге занимает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (21,9 миллиарда долларов).

Керимов занял первое место впервые в истории рейтинга. Основным активом его семьи является золотодобытчик «Полюс», который принадлежит сыну сенатора Саиду. С начала 2020 года компания подорожала почти в 2,5 раза, добавляет Forbes, а золото за аналогичный период выросло в цене на 34%.

Ранее Forbes назвал Керимова в числе миллиардеров, чье состояние серьезно приросло за время эпидемии COVID-19.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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