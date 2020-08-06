Трагедия в Бейруте. Цифры и виновники

В Бейруте продолжают доставать людей из-под завалов. Количество погибших и раненых растет. Причиной мощного взрыва стала аммиачная селитра, которая находилась в порту ливанской столицы шесть лет. Сотрудники, ответственные за хранение опасного груза, арестованы. Владельцем судна оказался российский бизнесмен. Его корабль с грузом задержали в 2014 из-за технических нарушений эксплуатации. #Бейрут #взрыв #причины