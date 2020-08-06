Российский православный богослов, философ, религиозный и общественный деятель Андрей Кураев выразил сожаление в связи с реакцией некоторых представителей православной общины на новость о смерти «муэдзина» в мечети Айя-София, пишет IslamNews.

Кураев написал на своей странице в Facebook, что некоторые его единоверцы «возликовали» после того, как в СМИ появилась информация о трагическом случае, называя инцидент «знаком» и «карой Господней».

Среди прочих, в случившемся усмотрела «увлекательную иронию Высшего Разума» главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Осман Аслан скончался от сердечного приступа, спустя несколько дней после возобновления в Айя-Софии богослужений. Кураев напомнил, что умерший, которого греческие и российские СМИ называют «муэдзином», служившим в знаменитой мечети, на самом деле был в ней волонтером, который указывал дорогу прихожанам и следил за тем, чтобы они надевали медицинские маски. «И даже если бы он был муллой - претензии на толкование Божьей воли о жизни и смерти вряд ли уместны в кругу тех, кто слышал слова Христа о Силоамской башне», – отметил православный богослов.

Как сообщает со своей стороны Управление по делам религии Турции, Осман Али действительно был муэдзином, но не в Айя-Софии, а в другой стамбульской мечети, в районе Кагитхане.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети. У входа в здание теперь установлена табличка с соответствующей надписью - «Великая мечеть Айя-София».

При этом Министерство культуры Турции сообщило, что Айя-София сохранит статус объекта Всемирного наследия. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, это указано в соответствующем документе. Вход в памятник истории и архитектуры отныне будет бесплатным для всех желающих.

Собор Святой Софии стал мечетью в 1453 году после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом.

В июле 2016 года в Айя-Софии впервые после длительного перерыва, связанного с превращением мечети в 1934 году в музей, прозвучал призыв к молитве - азан.

29 мая 2020 года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула, в стенах Айя-Софии была прочитана сура Корана «Аль-Фатх» (Победа).