В материалах дела солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье осенью 2019 года, добавились новые факты неуставных отношений со стороны офицеров, сообщает «РБК» со ссылкой на адвоката обвиняемого Равиля Тугушева.

Как рассказывал Шамсутдинов, старший лейтенант Пьянков постоянно высказывал ему претензии о незнании устава Вооруженных сил РФ и требовал изучать их даже во время, отведенного для сна и отдыха.

В конце октября 2019 года офицер, по словам Шамсутдинова, взял его рукой за шею и попытался склонить к унитазу. В еще одном упоминаемом случае старший лейтенант ударил его в лоб за неправильное, по его мнению, ношение головного убора. Кроме того, по словам срочника, один из лейтенантов угрожал ему изнасилованием. Солдат отметил, что ему было известно, как офицеры «опускали других молодых», поэтому он решил прибегнуть к крайним мерам.

Следствие усмотрело в действиях офицера наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 336 УК РФ («Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы»). Однако в возбуждении дела было отказано в связи со смертью подозреваемого.

Тугушев уточнил, что защита Шамсутдинова подала ходатайство о суде присяжных. По мнению стороны защиты, такое разбирательство будет более объективным, учитывая резонанс дела.

25 декабря 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам в поселке Горном Забайкальского края. В результате стрельбы погибли восемь человек – два офицера и шесть рядовых. Следователи завели дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»). Отец солдата заявил, что причиной произошедшего стала дедовщина. В марте 2020 года эксперты Института имени Сербского признали Шамсутдинова вменяемым.