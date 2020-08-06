КУЛЬТУРА
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Минздрав предупреждает: Никакой вспышки COVID-19 на курортах Турции нет
Ранее российские СМИ сообщили о вспышке COVID-19 на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи о росте новых случаев заражения коронавирусом в стране
Минздрав предупреждает: Никакой вспышки COVID-19 на курортах Турции нет
Фото: AA / Others
6 августа 2020 г.

В Турции не фиксируется рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в курортных регионах страны, сообщил «РИА Новости» представитель Минздрава страны.

Ранее российские СМИ сообщили о вспышке COVID-19 на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Глава Минздрава сообщил в минувший вторник о росте новых случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, количество зарегистрированных подобных случаев в Турции увеличилось за сутки на 1083, скончались 18 пациентов.

Но речь не идет о регионах, которые посещают туристы. «Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах - Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе», - уверил собеседник агентства.

Он привел статистику по Средиземноморскому региону Турции, куда входит популярная среди туристов из России и СНГ провинция Анталья. Согласно обновленным данным, за последнюю неделю число новых случаев заболевания инфекцией там снизилось с 70 до 59.

Ранее сообщалось, что в преддверии праздника Курбан-байрам поток отдыхающих в Анталью резко возрос. Более 80% мест в гостинцах на южном побережье Турции на 4 выходных дня были заняты. Особым спросом пользуются отели, получившие сертификат «Здоровый туризм». Он выдается лишь тем туристическим объектам, которые отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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