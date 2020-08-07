Палестинцы обвиняют Израиль в  ударах для отвлечения внимания от кризиса
ПОЛИТИКА
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Палестинцы обвиняют Израиль в  ударах для отвлечения внимания от кризисаРуководство Израиля пытается отвлечь внимание общественности от внутреннего кризиса в стране посредством атак на Газу, заявил представитель движения ХАМАС Хазим Касым
Фото: Reuters / Reuters
7 августа 2020 г.

Авиаудары по северной части сектора Газа, нанесенные в минувший вторник, - очередное проявление агрессивной политики Израиля в отношении палестинского народа, заявил представитель движения ХАМАС Хазим Касым.

«Удары израильской авиации являются продолжением агрессии и очередным свидетельством 14-летней блокады Газы»,- сказал пресс-секретарь палестинского движения, контролирующего анклав.

Касым также обратил внимание на попытки руководства Израиля отвлечь внимание общественности от внутреннего кризиса в стране посредством атак на Газу. «Силы сопротивления срывают планы Тель-Авива», - отметил Касым.

Накануне авиация Израиля нанесла серию ударов в районе Бейт Лахийя.

В Израиле уже два месяца проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

ХАМАС называет своей основной целью борьбу против оккупации палестинских территорий, перешедших под контроль Израиля в 1967 году. Движение исламского сопротивления также заявляет, что любые его действия обусловлены самозащитой от военной агрессии Тель-Авива. ХАМАС неоднократно предлагал израильским властям заключить перемирие.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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