В Санкт-Петербурге из 2,5 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом на работе, страховые выплаты к концу июля получили только 1,5 тысячи человек, сообщает«Медуза» со ссылкой на издание «Фонтанка».

Как следует из переписки между вице-губернатором Олегом Эргашовым и председателем городского комитета здравоохранения Дмитрием Лисовцем, анализ ситуации в Санкт-Петербурге выявил плохую работу по расследованию случаев заражения коронавирусной инфекцией медработников при оказании помощи больным с COVID-19. По состоянию на 28 июля 2020 года в региональное отделение фонда соцстраха (оператор выплат) переданы сведения о 2 410 заболевших медиках. При этом расследование завершено, выплаты оформлены лишь в отношении 1 577 человек.

Что касается медиков, скончавшихся от COVID-19, то из 60 случаев выплаты были оформлены только в двух, говорится в письме. Подлинность документа в аппарате вице-губернатора пока не подтверждена.

Ранее, 24 июля, губернатор города Александр Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились более 7 тысяч медработников. Речь шла не только о медиках, но и немедицинских работниках – «кадровиках, бухгалтерах, системщиках и городских, и федеральных, и частных медицинских учреждений».

В начале мая президент России Владимир Путин отнес коронавирусную инфекцию к профессиональным заболеваниям. Cогласно указу главы государства, в случае смерти медработника при заражении COVID-19 его семья должна получить 2,7 миллиона рублей. В самом Петербурге также установили собственную выплату зараженным в размере 300 тысяч рублей.