В России за первое полугодие зарегистрировано почти 230 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилья. Это на 40% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года (379,2 тысячи), приводит ТАСС данные Росреестра.

На рынке новостроек в сегменте жилых и нежилых помещений в целом продажи сократились на 38% - с 444,5 тысяч договоров в первом полугодии 2019 года до 276,4 тысяч за аналогичный период в 2020 году.

На вторичном рынке жилья, как следует из информации ведомства, с января по июнь в России оформлено 1,36 миллиона сделок, что на 65% меньше по сравнению с прошлым годом (3,89 миллиона) договоров купли-продажи.

При этом количество ипотечных сделок за полгода сократилось лишь на 4,7%, сообщает Росреестр. За январь-июнь 2020 года было выделено 1,3 миллиона ипотечных кредитов по сравнению с 1,37 миллиона в первом полугодии прошлого года. Однако в июне число ипотечных сделок показало рост на 10% - 252,7 тысяч против 229,6 тысяч в июне 2019 года.

В июне продажи жилых и нежилых помещений в новостройках сократились на 53% - было оформлено 49,8 тысяч договоров участия в долевом строительстве (105,8 тыс. в июне 2019 года). Вторичный рынок в июне упал на 56,7% - оформлено 270,4 тыс. договоров купли-продажи (624,3 тыс. в июне 2019 года).

В целом в Росреестре отмечают восстановление рынка недвижимости, так как после снятия ограничений динамика по учетно-регистрационным действиям начала расти, и к середине июля, меньше чем за два месяца, вышла на аналогичные показатели 2019 года. В настоящее время, по словам ведомства, Росреестр ежедневно совершает около 122 тысяч сделок, в 2019 году этот показатель был почти таким же (122,6 тысяч).