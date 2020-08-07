Третий апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ответчика на решение Верховного суда Ингушетии о ликвидации общественного движения, лидер которого Малсаг Ужахов с апреля 2019 года находится под арестом, сообщает агентство «Интерфакс».

Апелляционный суд оставил без изменения решение Верховного Суда Ингушетии от 27 марта 2020 года о ликвидации регионального общественного движения «Совет тейпов ингушского народа» «за вмешательство в деятельность властей и обнародование государственной тайны». Иск об исключении организации из Единого госреестра юридических лиц был подан региональным управлением Минюста РФ 8 октября 2019 года.

Претензии Минюста к Совету тейпов, как пишет «Кавказский узел», возникли на фоне массовых протестов, которые стали результатом подписания 26 сентября 2018 года главами Ингушетии и Чечни Юнус-Беком Евкуровом и Рамзаном Кадыровым договора о закреплении административной границы между двумя республиками.

В иске ведомства говорилось, что Совет тейпов осуществляет деятельность с нарушением устава, допускает вмешательство в работу органов государственной власти и отдельных должностных лиц. Минюст также отметил, что ответчик не выполнил в установленные сроки требования об устранении выявленных нарушений во время двух проверок в 2019 году. Кроме того, в статье, опубликованной на сайте организации 8 января прошлого года, как считает ведомство, имеются сведения, содержащие государственную тайну.

Члены Совета тейпов, в состав которого входят авторитетные старейшины и представители всех ингушских фамилий, со своей стороны, заявили, что противоречия в уставе устранены, и соответствующая информация была направлена в Минюст. В упомянутой же статье, по их мнению, не содержится данных, содержащих гостайну.

26 сентября 2018 года бывший президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, согласно которому часть территории Сунженского района Ингушетии была передана Чечне. Это вызвало недовольство местного населения. Многотысячные протесты в ингушской столице продолжались около двух недель.

В октябре того же года Конституционный суд Ингушетии признал закон об установлении границы с Чечней неправомерным и заключил, что договор необходимо утвердить на референдуме.

Однако в декабре Конституционный суд РФ признал соглашение об административной границе между двумя республиками законным.

20 апреля 2019 года решением городского суда Нальчика 67-летний лидер Совета тейпов Малсаг Ужахов был заключен под стражу по делу о применении насилия к представителям власти во время стихийного митинга 27 марта против изменения закона республики «О референдуме», в результате которого несколько десятков человек были привлечены к уголовной ответственности.

Отозванный из ингушского парламента законопроект «О референдуме» предполагал упразднение нормы об обязательном вынесении на референдум вопросов об изменении статуса и наименования республики, объединения с другими регионами и изменения ее территории или границ.