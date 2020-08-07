На днях в соцсетях распространился видеоролик, который молодой мужчина уйгурского происхождения отправил своей семье из политического «лагеря перевоспитания». На видеозаписи показаны условия, в которых власти Китая держат жителей Синьцзяня – уйгуров и представителей других тюрко-мусульманских меньшинств.

Как пишет IslamNews, в январе этого года в дом к 31-летнему профессиональному манекенщику Мердану Гаппару, работающему с известными китайскими брендами, ворвались китайские силовики и увезли его в неизвестном направлении. Спустя месяц от него стали приходить сообщения и видеоролики, из которых стало ясно, что мужчину поместили в один из «лагерей перевоспитания» в Синьцзяне.

На одной из видеозаписей видно, что левой рукой Гаппар прикован наручниками к кровати, а правой держит телефон, на который снимает грязные сырые стены и решетчатое окно.

На видео также слышны раздающиеся из громкоговорителей призывы. По информации BBC,в них женский голос рассказывает о том, что Синьцзян никогда не был Восточным Туркестаном и, соответственно, всегда относился к Китаю. «Сепаратистские силы внутри страны и за рубежом политизировали этот географический термин и пытаются объединить тех, кто говорит на тюркских языках и верит в ислам», - говорит голос.

В текстовых сообщениях, которые Мердан прислал семье, он рассказал, что изначально находился в небольшом помещении с 50-60 другими заключенными. У всех на головах были надеты черные мешки, руки и ноги стянуты наручниками, соединенными между собой цепью.

Гаппару удалось снять видео благодаря тому, что он простудился и помещен в отдельную камеру. Там мужчина сфотографировал якобы листовку с призывом к молодым уйгурам «покаяться и сдаться», отмечает Medialeaks.

После этого связь с молодым человеком была потеряна, родственники Гаппара до сих пор ничего не знают о его дальнейшей судьбе.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.