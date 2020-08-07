Госкорпорация «Роскосмос» потратила 22 миллиона 900 тысяч рублей на обустройство переговорной комнаты в одном из своих офисов в Москве, передает «Радио Свобода» со ссылкой на «МБХ медиа».

За эти деньги комната будет оснащена большим экраном, несколькими дисплеями и системой затемнения помещения. Специальный стол в ней рассчитан на 21 человека.

В Роскосмосе пояснили что обустройство переговорной комнаты необходимо для «обеспечения информационной поддержки проводимых мероприятий, повышения оперативности решения задач и снижения командировочных издержек за счет использования средств видео-конференц-связи».

По словам главы пресс-службы госкорпорации Юрия Устименко, которого цитирует «Подъем», закупка дорогостоящих материалов и техники была проведена в формате электронных торгов, победителя выбрали исходя из минимальной цены. Устименко добавил, что покрыть расходы на ремонт удастся путем экономии на командировках сотрудников.

Компания «Ай Ко», которая займется этим проектом, за последние восемь лет получила господрядов более чем на 2,5 миллиарда рублей.