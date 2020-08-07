Компания Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором строительства российского газопровода «Северный поток-2», потратила за полгода 1,69 миллиона долларов на услуги лоббистов в США, передает Reuters. Это в два раза больше, чем за этот же период 2019 года, и больше, чем расходы за весь 2018 год.

На данный момент информация о том, кто защищает интересы газопровода, не раскрывается, потому что лоббисты «Северного потока-2» зарегистрировались в Минюсте США по закону о раскрытии информации 1995 года. Это позволяет разглашать меньше сведений, если работа лоббистов не направлена на благо иностранного правительства, по сравнению с законом 1938 года о регистрации иностранных агентов. Использование закона 1995 года связано с тем, что «Северный поток-2» продвигается как коммерческий проект.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал Reuters, что сложившееся положение дел неправильно, поскольку Россия таким образом продвигает свои интересы. Официальные источники в правительстве и Конгрессе США информацию агентства не комментируют.

Газопровод «Северный поток – 2» должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута составит более 1200 км, мощность нового трубопровода - 55 миллиардов кубометров в год. Проект финансируется российским газовым гигантом - «Газпром» и пятью другими европейскими компаниями.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск «Северного потока – 2» был перенесен на конец 2020 года.

США пытаются остановить строительство газопровода с помощью санкций против различных компаний, которые участвуют в реализации проекта. В ЕС выступают против американских мер, в том числе в Германии, которой предложение Москвы очень выгодно. Компании «Газпрома» осталось достроить 6% трубопровода.