7 августа 2020 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Индии самолет выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет Air India Express выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на части. Авария произошла в индийском городе Кожикоде. Не менее 30 пассажиров госпитализированы. На борту находилось около 190 человек. #Индия #airindiaexpress #Кожикоде
Самолет Air India Express выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на части. Авария произошла в индийском городе Кожикоде. Не менее 30 пассажиров госпитализированы. На борту находилось около 190 человек. . . #самолет #Индия #airindiaexpress #Дубаи #Кожикоде / Others
Истории