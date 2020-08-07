В Индии самолет выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Air India Express выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на части. Авария произошла в индийском городе Кожикоде. Не менее 30 пассажиров госпитализированы. На борту находилось около 190 человек. #Индия #airindiaexpress #Кожикоде