ПОЛИТИКА
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В Индии самолет выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет Air India Express выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на части. Авария произошла в индийском городе Кожикоде. Не менее 30 пассажиров госпитализированы. На борту находилось около 190 человек. #Индия #airindiaexpress #Кожикоде
Самолет Air India Express выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на части. Авария произошла в индийском городе Кожикоде. Не менее 30 пассажиров госпитализированы. На борту находилось около 190 человек. . . #самолет #Индия #airindiaexpress #Дубаи #Кожикоде / Others
7 августа 2020 г.
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