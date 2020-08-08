В иске против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана идет речь о том, что он направил в Канаду наемных убийц для ликвидации бывшего саудовского высокопоставленного сотрудника разведки, попавшего в немилость.

По материалам дела известно, что этот план сорвали канадские правоохранительные органы.

15 октября, меньше чем через две недели, после того, как 2 октября в Стамбуле отряд саудовцев убил и расчленил журналиста Джамаля Хашогги, группа прилетела в Канаду для совершения подобного убийства.

Наемники прибыли в международный аэропорт Онтарио по туристическим визам с чемоданами, набитыми инструментами, которые используют патологоанатомы при вскрытии.

Группа вызвала подозрение у канадских пограничников. При опросе они отрицали, что знают друг друга. После того, как была найдена их общая фотография, всем, кроме владельца дипломатического паспорта, решили отказать во въезде в Канаду.

Запретив въезд, канадские правоохранители фактически предотвратили убийство аль-Джабри.

Место жительства бывшего саудовского разведчика, на которого готовили покушение, было известно киллерам. Его разыскали с помощью агентов.

Саад Джабри был важным посредником между саудовскими спецслужбами и западными агентствами, занимая пост заместителя министра внутренних дел при бывшем наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бин Найфа.

Джабри приписывают предотвращение террористических актов, в том числе нападения на синагоги на территории США, что принесло ему уважение американской разведки.

Его положение изменилось после смерти его покровителя, Мухаммеда бин Найефа, который был отстранен Мухаммедом бин Салманом от должности во время дворцового переворота, в 2017 году.

Сообщается, что Мухаммед бин Салман был недоволен тем фактом, что американская разведка продолжает поддерживать связь с Джабри, после его прихода к власти.

В иске говорится: «Доктору Сааду была предоставлена конфиденциальная информация о тайных политических махинациях подсудимого бин Салмана в Королевском суде, коррупционных связях и создании группы наемников, которых подсудимый бин Салман направил для убийства Джамала Хашогги и других.

Опасаясь за свою жизнь, в 2017 году бывший разведчик сначала бежал в Турцию, а затем в США.

Тогда и началось преследование Джабри со стороны наследного принца.

Давление и запугивание

Мухаммед бин Салман использовал разные способы, чтобы заставить замолчать Джабри.

Это были и прямые угрозы его жизни, а также угрозы в адрес семьи разведчика, с целью заставить его вернуться.

В конце концов, наследный принц использовал саудовских агентов для установления местоположения бывшего разведчика в США и отправил наемных убийц.

В одном из сообщений в WhatApp, саудовский принц пишет Джабри: «Не заставляйте меня нагнетать ситуацию и принимать законные меры, а также другие меры, которые могут навредить тебе».

В другом послании наследный принц предупреждает: «Мы обязательно дойдем до вас».

Еще в одном сообщении писал: «Доктор, куда мы должны отправить самолет за вами?»

Жене Джабри и нескольким другим членам его семьи удалось покинуть Саудовскую Аравию, но его сын Омар и дочь Сара остаются в стране. Власти не позволили уехать из страны в 2017 году, а в марте 2020 года арестовали, чтобы усилить давление на Джабри.

Власти Саудовской Аравии также отозвали стипендию у сына Джабри, Халеда, в надежде, что его студенческая виза будет аннулирована и он будет вынужден вернуться в Саудовскую Аравию.

«Власти Саудовской Аравии прибегают к новым действиям в преследовании семей бывших чиновников, которые попали в немилость нынешнего руководства», - говорит Майкл Пейдж, заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку.

Сеть агентов

Документы в суде подтверждают, что Саудовская Аравия использовала сеть агентов в США, чтобы помочь найти Джабри, среди них студенты, которые учатся в США, сотрудники саудовских инвестиционных и PR-агентств.

Сообщается, что одна из предполагаемых соучастниц заговора, Лейла Абульджадаель, студентка, которая учится на стоматолога в Бостонском университете, связалась с женой аль-Джабри под предлогом найти будущего супруга для ее дочери.

Другой бывший сподвижник аль-Джабри, Юсеф аль-Раджи, встретился за обедом с сыном бывшего разведчика, чем вызвал подозрение, своими назойливыми вопросами об отце.

Офицеры разведки США знали об угрозах Джабри и его семье еще в январе 2018 года.

В том же месяце Халиду аль-Джабри не разрешили сесть на рейс, который вылетал из бостонского аэропорта Логан Интернэшнл. Агенты ФБР сообщили о покушении на него и членов его семьи.

По словами адвокатов Джабри, угроза его жизни существует до сих пор. Согласно информации от близкого к окружению принца, примерно в мае 2020 года вышло религиозно-правовое заключение (фетва), разрешающее убийство саудовского перебежчика.

На этот раз эскадрон смерти планировал прибыть в Канаду по суше.