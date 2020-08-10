Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском совете, в состав которого входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью турецкому информационному агентству Demiroren.

Джапарова напомнила об «исторических связях» между двумя государствами, отметив, что Украина является «наследницей турецкой культуры». «Мы страны-соседи. Украина - наследница турецкой культуры. Крымские татары - мостик между Украиной и Турцией», - подчеркнула дипломат.

Комментируя «агрессивную политику России», Джапарова отметила, что Кремль хочет превратить Азовское море в «собственное озеро». Кроме того, по ее словам, Крым стал «военной базой России», а в «Черном море имеется 6 российских подводных лодок». «Все страны вокруг этой базы должны осознавать агрессивную политику России относительно контроля над регионом», - подчеркнула замминистра иностранных дел.

Она добавила, что в связи с этим Украина инициировала создание Крымской платформы. Джапарова также указала на особую заинтересованность Турции в этом вопросе.

«Думаю, что Турция является одной из 5 стран, которые больше всего стремятся присоединиться к этой Платформе. Мы планируем ежегодно проводить в Киеве Крымский саммит, на котором смогут встретиться лидеры стран. Оккупация Крыма - это не внутренний вопрос, а тема, которая касается стран Черноморского региона и Азовского моря», - сказала дипломат, добавив, что военная стратегия Москвы направлена на Ближний Восток и Северную Африку, а «Крым для них является военной базой на этом пути».

В заключение Джапарова также напомнила о сотрудничестве Анкары и Киева в военной сфере, в частности по проектам поставки турецкой компанией Aselsan средств связи для ВСУ и модернизации турецкой бронетехники с помощью украинских комплексов активной и реактивной защиты.