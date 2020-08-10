Более 3 тысяч человек собрались в минувшее воскресенье у расположенного недалеко от города Стерлитамак подножия шихана Куштау с требованием прекратить уничтожение горы ради добычи известняка, пишет «Новая газета».

Растянув вокруг шихана национальные флаги, собравшиеся скандировали «Куштау, живи», «Руки прочь от Куштау» и «Куштау наш».

По данным издания, на защиту холма протестующие съехались из разных городов Башкортостана. Как рассказал «Новой газете» один из участников митинга, из одного Баймакского района защищать шихан приехало 14 автомобилей с активистами. «Сегодня сердце республики бьется не в Уфе, а здесь, у подножия Куштау. Если мы сдадим шихан людям, которые хотят его уничтожить ради денег, то мы дадим зеленый свет на уничтожение и других природных богатств Башкортостана», - сказал он.

Воспетый в народном фольклоре Шихан Куштау имеет историческую и культурную важность для башкирского народа, однако он может быть уничтожен местной содовой компанией, которая планирует добывать здесь известняк для производства соды.

В начале августа на Куштау началась валка леса для последующих буровых работ по инициативе «Башкирской содовой компании», которая получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. После этого жители населенных пунктов вблизи горы и экоактивисты из других районов и городов республики начали собираться и организовывать массовые протесты.

Организация Greenpeace уже обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию, напомнив, что на этой территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и Башкортостана.