В Украине зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией, суточный прирост составляет более тысячи новых случаев инфицирования, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса, фиксируемые на электронной карте, которая создана Главным ситуационным центром при Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Так, за последние сутки в стране обнаружили 1199 инфицированных. В целом умерло 1897 человек, из них 18 - за последние сутки. Всего выздоровели от болезни 43 972 украинцев. Наибольшее число случаев зарегистрировано во Львовской области. Далее следуют Киев, Ровенская и Черновицкая области.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав страны в общем прогнозирует до 4 тысяч смертей и до 400 тысяч случаев инфицирования.

Ранее правительство Украины продлило карантин до 31 августа. При этом соответствующие ведомства поделили страну на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.

Информация о распространении заболевания COVID-19 впервые появилась в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией. По последним данным Worldometer, на сегодняшний день число случаев заражения COVID-19 составляет 20 072 696 . Жертвами болезни стали 734 820 человек.