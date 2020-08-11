С 1 августа возобновилось авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное 4 месяца назад на фоне пандемии. Turkish Airlines выполняют рейсы из Стамбула в Москву 3 раза в неделю. 5 раз в неделю будут курсировать самолеты между Стамбулом и Санкт-Петербургом. 10 августа начались полеты между Москвой и Антальей. Возобновились также рейсы из Стамбула в Ростов-на-Дону. А с 17 августа, как ожидается, из Стамбула можно будет улететь еще в несколько городов РФ – Сочи, Краснодар и Казань.

Турция возвращает себе лидерство на российском рынке

2020 год оказался самым тяжелым для глобальной туристической индустрии: Всемирная туристская организация (UNWTO) прогнозирует размер отраслевых потерь от $1 до $1,2 трлн. Помимо этого, от 100 до 120 млн человек, занятых в туризме и смежных секторах экономики, потеряют свои рабочие места, считают в UNWTO.

Подобные проблемы, естественно, не могли обойти стороной Турцию, в ВВП которой туризм и смежные отрасли имеют весомую долю. Размер финансовых потерь еще предстоит оценить. Но достаточно сказать, что за первые 5 месяцев 2020 года турпоток в страну сократился на две трети в сравнении с аналогичным периодом 2019 года: отельеры недосчитались почти 8,5 млн туристов из разных стран!

Неудивительно, что на этом фоне открытие границ Турции для туристов из РФ дает надежду на минимизацию негативных последствий пандемии COVID-19. Да и, судя по первым данным продаж турпакетов на рынке России, сразу после решения Москвы о возобновлении авиаперелетов Турция вернула себе уверенное лидерство, обойдя российские курорты Черного моря. По данным агентства Level.Travel, в отсутствие конкурентов они оставались лидерами рынка с апреля.

Российскую нишу не удалось обжить украинцам

Начиная с 2016 года, РФ лидирует по количеству туристов, побывавших в Турции (далее следуют в том или ином порядке Германия, Болгария, Великобритания и Иран). Причем основная масса россиян приезжала в три провинции – Анталию, Мугла и Айдын, где развит пляжный и прибрежный туризм.

Отсутствие российских туристов на курортах в нынешнем сезоне оказалось не просто ощутимым, а критическим. Напомним, границы России оставались закрыты, в соответствие с решением правительства, с 27 марта. И если, скажем, в мае 2019 в Турцию въехали 963 тыс российских туриста, то в мае 2020 эта цифра составила всего 964 гражданина РФ. То есть падение в сравнении с прошлым годом оказалось буквально тысячекратным!

Нишу, традиционно занимаемую россиянами, пытались «обживать» граждане других постсоветских государств, в частности, Украины, которая границу с Турцией открыла ранее. На украинцев в июле приходилось больше трети иностранных туристов в Анталии. Отдыхали на курортах Анталии также туристы и из Германии, и из Великобритании, где противоэпидемические ограничения были и более длительными, и более жесткими, нежели в России.

Санитарные стандарты подтвердили и в Европе

Власти России и Турции последовательно работали над возобновлением авиасообщения на протяжении полутора месяцев. С заявлениями о ходе процесса неоднократно выступали министр иностранных дел Мевлют Чавошоглу, министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, посол Турции в России Мехмет Самсар. Однако точка была поставлена в телефонных переговорах президентов Реджепа Эрдогана и Владимира Путина 27 июля.

Турецкие чиновники предоставили Москве неоспоримые санитарные данные того, что «пляжные» провинции страны полностью безопасны для туристов. Согласно рекомендациям министра культуры и туризма, были внедрены самые жесткие противоэпидемические механизмы. Причем эти заявления подтверждались и выводами независимых экспертов из Германии и иных европейских стран.

Вот лишь короткий список противоэпидемических требований, которые были внедрены в отелях Турции: циркулирующий в помещениях (особенно в местах общего пользования) воздух постоянно кондиционируется с помощью UV-очистителей, в закрытых помещениях обязательно ношение масок, помещения и аппаратура SPA также полностью дезинфицируются после каждого посещения. Также изменился порядок оказания услуг питания в отелях all inclusive.

Причем, что важно, как заявил председатель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр, даже на фоне внедрения дополнительных мер борьбы с коронавирусом «цены повышаться не будут… а некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов».

Эксперт: «Курорты Турции нужно было открыть однозначно!»

Даже российские эксперты отмечают, что черноморские курорты реально не могут составить конкуренцию турецкой дестинации. Ведь те россияне, кто привык годами отдыхать в Анталье или Бодруме, ни за что не променяют их на Анапу или Приморско-Ахтарск.

Действительно, в России в отелях высокого класса уже наблюдается 100%-ная загрузка, констатируют туроператоры. Но одновременно выросли и цены на качественный отдых – таким образом, бизнес попытался переложить на клиентов свои резко выросшие издержки и компенсировать недополученную за май-июнь прибыль.

Поэтому для части требовательных туристов, не желающих мириться с привычным российским стандартом «дорого, но некачественно», открытие Турции оказалось панацеей.

– Курорты Турции нужно было открывать однозначно, так как нашим людям крайне важно бывать на море и укрепить здоровье свое и детей. И в этом плане именно Турция – прекрасный вариант. Отдых в Турции дешевле, чем в других странах, и принять страна может больше туристов, чем кто-то еще, – говорит генеральный директор санатория «Знание», эксперт по туризму Дмитрий Богданов.

Сурури Чорабатыр уже объявил, что курортный сезон в Турции в нынешнем году продлится беспрецедентно долго – до ноября. Делать прогнозы о количестве отдыхающих в TUROFED пока не берутся. И хотя достичь результатов прошлого, рекордного, года уже вряд ли удастся (почти 7 млн российских туристов!), очевидно: отрасль восстанавливается.