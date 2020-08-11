Турция в нынешнем году продолжит оставаться ведущим направлением для отдыха у россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе в ходе пресс-брифинга по характеристикам спроса на зарубежные и российские направления и перспективах рестарта въездного туризма.

«Сенсации не произошло, все первые чартеры в Анталью заполнены, туроператоры говорят о высоком спросе на Турцию. Напомню, эта страна оставалась лидером по спросу среди зарубежных направлений и в прошлые годы. По нашим прогнозам, она останется лидером по выезду и в этом году», - подчеркнула Ломидзе.

По ее словам, продажи туров в Турцию вплоть до конца августа идут высокими темпами. «Это, конечно, пока еще не показатели прошлого года, когда множество туров в Турцию было куплено еще по раннему бронированию, но спрос приближается к показателям августа 2019 года. Турцию ожидает хороший сезон на российском туристическом рынке», - заключила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР также указала на то, что текущие ограничения в связи с COVID-19 на турецких курортах не должны вызвать каких-либо серьезных неудобств у отдыхающих.

Популярная среди россиян система все включено сохраняется, в отеле и на отельных пляжах ношение масок необязательно. «Есть некоторые ограничения по заполняемости номерного фонда, а также ресторанов и точек анимации, но это, скорее, даже более удобно для отдыхающих в смысле отсутствия очередей и толп», - считает она.

Ломидзе также подчеркнула, что туристам следует обращаться к проверенным источникам по ограничениям в Турции, а не доверять непроверенной информации, к сожалению, иногда распространяемой некоторыми СМИ.

Турпоток из России в Турцию в 2019 году составил около 7 миллионов человек. В минувшем году россияне заняли одно из первых мест среди по посещаемости Турции.