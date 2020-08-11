Неожиданные результаты дало исследование «Идеологические сегменты российского общества», представленное «Группой Белановского».

Как установили социологи Сергей Белановский и Анастасия Никольская в мае с. г. в российском обществе количественно преобладают «демократы» (44%), примерно равен им по численности сегмент «неопределившихся» (39%), а «имперцы» находятся в явном меньшинстве (17%). При этом доля «демократов» повышена в более активных слоях общества: среди молодежи, людей с высшим образованием и жителей Москвы.

Как «демократов» Независимая исследовательская группа определила «приверженцев гражданских свобод», «имперцы» - сторонники той или иной имперской идеологии.

Политические установки «демократов», отмечают ученые, исходя из собранных по всей стране данных, сильно отличаются от предпочтений сторонников имперских идей. Например, политику Москвы в отношении Украины «имперцы» одобряли (66%), как и следовало ожидать, гораздо чаще «демократов» (15%). По мнению «Группы Белановского», этот вопрос может служить «маркером отношения демократов к внешней политике российских властей в целом».

Результаты исследования также показали, что у «имперцев», численно находящихся в меньшинстве, сильна эмоция надежды на завтрашний день. При этом социологи затрудняются с точностью ответить на вопрос, является ли их оптимизм ситуационным, связана ли надежда на будущее с личностью президента России Владимира Путина, или она присуща данной мировоззренческой группе в силу более фундаментальных причин.

По словам авторов исследования, недостаточная изученность идеологических процессов в российском обществе требует углубления понимания этого вопроса, а его актуальность определяется тем, что существующий среди граждан России идеологический баланс будет определять вектор политики российской власти в будущем.

Сергей Белановский - единственный социолог, предсказавший массовые протесты в России в 2011-2012 гг.