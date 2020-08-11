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Протесты в Минске: водометы, слезоточивый газ, ОМОН и свето-шумовые гранаты
Второй день в Минске не стихают протесты после объявления результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко. В ночь с 10 на 11 августа произошли новые столкновения между гражданами и силовиками. Официально признан один погибший. #Минск #протесты #противостояния
Протесты в Минске: водометы, слезоточивый газ, ОМОН и свето-шумовые гранаты / Others
11 августа 2020 г.
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