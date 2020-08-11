Протесты в Минске: водометы, слезоточивый газ, ОМОН и свето-шумовые гранаты

Второй день в Минске не стихают протесты после объявления результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко. В ночь с 10 на 11 августа произошли новые столкновения между гражданами и силовиками. Официально признан один погибший. #Минск #протесты #противостояния