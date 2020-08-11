Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение Ассоциации организаций клинических исследований (АОКИ) отложить регистрацию вакцины от коронавируса, пишет «Медуза».

Замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко сообщила, что эта вакцина прошла испытания на нескольких сотнях добровольцев, и никаких побочных эффектов она не вызвала. «Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», - сказала Косенко.

АОКИ ранее приводила другие цифры. В Ассоциации заявили, что в тестировании препарата участвовали менее 100 человек, из-за чего предложили отложить регистрацию вакцины.

В числе добровольцев, прошедших вакцинацию, - дочь президента РФ Владимира Путина, о чем сообщил сам российский лидер во вторник в ходе совещания с членами правительства, отметив также, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. «Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», - заявил Путин.

Вакцина будет зарегистрирована после завершения исследований. «Никто не будет нарушать законодательство», - отметила замглавы Росздравнадзора.

Она также добавила, что на третьей фазе исследований препарата против COVID-19 в испытаниях будут участвовать несколько тысяч человек.

Ранее фармацевтические компании России призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы испытаний препарата. Об этом говорилось в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в которую входят такие крупные гиганты, как Bayer, AstraZeneca, Novartis. В документе отмечалось, что в испытаниях вакцины против COVID-19 участвовали менее 100 человек, хотя обычно на третьей фазе препарат тестируют на нескольких тысячах пациентов. Третий завершающий этап, как отмечается в письме АОКИ, предполагает сбор информации не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности для людей с ослабленным иммунитетом или с сопутствующими заболеваниями, а также для пожилых пациентов. Кроме того, по словам ассоциации, массовое производство еще не налажено, а качество продукта не подтверждено.

7 августа замглавы Минздрава России Олег Гриднев сообщил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа.