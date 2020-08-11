Экспорт нефти из России в июне нынешнего года сократился в денежном выражении на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,199 миллиарда долларов, сообщило издание «Нефть и капитал» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

При этом в физическом выражении экспорт нефти в июне вырос на 7% в годовом исчислении, составив 20,27 миллиона тонн. По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть компании Urals, как пишет журнал, выросла за июнь по отношению к маю на 35%, но оказалась в 1,4 раза меньше такого же показателя 2019 года, составив 41,93 долларов за баррель.

За первое полугодие 2020 года экспорт нефти снизился на 2,6% по отношению к прошлому году, составив 25,082 миллиона тонн, а в денежном выражении - на 34,8% (38,923 миллиарда долларов).

В июне 2020 года экспортная цена газа «Газпрома» снизилась на 13% по сравнению с маем — до 81,9 долларов за тысячу кубометров. Доходы от экспорта за первое полугодие сократились в годовом выражении на 51,2%, приводит данные ФТС «Нефть и капитал».

Стоимость экспортного трубопроводного газа в июне опустилась ниже уровня рентабельности компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за тысячу кубов. В мае цена составляла 94 доллара, а в июне 2019 года – 172 доллара. Таким образом, в годовом выражении цена сократилась вдвое.