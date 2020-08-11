Из поздравления с победой на выборах президента России Владимира Путина в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко пропала формулировка о поддержке белорусского народа, сообщает «МК», ссылаясь на Telegram-канал «Ватфор | Автострадный Think tank».

Администраторы канала обратили внимание на то, что в поздравлении Путина по итогам недавних выборов президента Беларуси отсутствует фраза о «доверии народу», которая фигурировала в аналогичной поздравительной телеграмме 2015 года. Тогда Путин отметил, что «убедительная победа» Лукашенко говорит о «высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения, а также об активной поддержке проводимого курса на дальнейшее социально-экономическое развитие страны».

В то же время глава РФ упомянул важность российско-белорусских отношений, а также военно-политические связи двух государств в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее ЦИК Беларуси огласил предварительные итоги голосования на президентских выборах 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,9%. Штаб Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. После анонсирования первых результатов по всей стране вспыхнули массовые акции протеста.