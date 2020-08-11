11 августа 2020 г.
ПОЛИТИКА
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В Бейруте возобновились протесты
Митингующие требуют отставки Президента Ливана Мишеля Ауна и роспуска парламента. Накануне премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке своего правительства. Что происходит в столице Ливана через неделю после взрыва аммиачной селитры в порту? #Бейрут #Аун #Ливан
Митингующие требуют отставки Президента Ливана Мишеля Ауна и роспуска парламента. Через неделю после взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута, премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке своего правительства. / Others
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