В Бейруте возобновились протесты

Митингующие требуют отставки Президента Ливана Мишеля Ауна и роспуска парламента. Накануне премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке своего правительства. Что происходит в столице Ливана через неделю после взрыва аммиачной селитры в порту? #Бейрут #Аун #Ливан