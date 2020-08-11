Словакия выслала трех сотрудников российского посольства в Братиславе, передает «Русская служба BBC» со ссылкой на заявление МИД страны.

Как указали в ведомстве, словацким разведывательным службам удалось установить, что сотрудники посольства России в Братиславе выполняли действия, которые противоречили Венской конвенции о дипломатических отношениях. В частности, по данным СМИ, сотрудников российской дипмиссии обвиняют в шпионаже под дипломатическим прикрытием, а также в причастности к убийству в 2019 году.

Речь идет об убитом в прошлом году уроженце Чечни и гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили. Он был застрелен 15 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца - гражданин России, который был задержан в Берлине в тот же день.

По информации издания, убийца въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге. При этом для получения визы были предоставлены недостоверные данные.

Представитель словацкого МИД подчеркнул, что Братислава стремится к хорошим отношениям с Москвой, однако дипломаты должны будут покинуть страну до 17 августа. Их имена не называются. Посольство РФ в Словакии от комментариев пока воздерживается.

В ответ российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Словакии аналогичным образом. «Традиционно последует зеркальный ответ», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее двое российских дипломатов в Чехии были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны в связи с распространением информации о том, что некий мужчина с дипломатическим паспортом прилетел из России с ядом в чемодане – предположительно для покушения на чешских политиков. Отрава, по версии местных СМИ, могла предназначаться старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и мэру Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу, которого многие чехи считают символом «советского угнетения».