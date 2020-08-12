Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за прогрессом России в разработке вакцины COVID-19, но предупреждает, что борьба с вирусом не должна ставить под угрозу безопасность населения. Об этом сказал представитель ВОЗ Тарик Язаревич, комментируя ранее сделанное президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что Москва зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса.

«Жизненно важно, чтобы мы применяли все меры общественного здравоохранения, которые, как мы знаем, работают, и нам необходимо продолжать инвестировать и ускорять разработку безопасных и эффективных методов лечения и вакцин, которые помогут нам снизить передачу заболеваний в будущем», - сказал Язаревич в ходе брифинга в штаб-квартире ООН в Женеве.

Представитель ВОЗ отметил, что организация находится в тесном контакте с российскими органами здравоохранения и ведет обсуждения относительно возможной предварительной квалификации вакцины, которая требует тщательного изучения и оценки.

По его словам, как только станут доступны «абсолютно необходимые данные клинических испытаний», национальные регулирующие органы должны быть готовы проанализировать данные о безопасности и эффективности перед их использованием.

Согласно данным ВОЗ, вакцина, о регистрации которой объявила Россия, находится на стадии «первого этапа клинических испытаний» среди 26 вакцин-кандидатов в мире. Для широкого применения препарата его необходимо испытать на людях в три этапа.

На первом этапе клинических испытаний безопасность вакцины-кандидата и возможные побочные эффекты исследуются на небольшом количестве здоровых добровольцев. На втором этапе эффективность вакцины-кандидата, надежность которой уже подтверждена, проверяется более чем на 100 испытуемых. На третьем и последнем этапе та же процедура повторяется с несколькими тысячами пациентов. Весь этот процесс может занять месяцы или даже годы.

Россия объявила о регистрации вакцины от COVID-19 после менее чем двух месяцев испытаний на людях, что вызвало тревогу также среди мирового экспертного сообщества в области здравоохранения: по их мнению, без полных результатов испытаний вакцине трудно доверять.

Россия, стремящаяся быть первой в глобальной гонке за разработку вакцины от спровоцировавшего пандемию вируса, еще не провела масштабных испытаний вакцины, которые позволили бы получить данные о ее эффективности. Начало применения вакцины, по мнению иммунологов и экспертов по инфекционным заболеваниям, может оказаться «безрассудным» шагом в такой ситуации.

«Россия, по сути, проводит большой эксперимент на уровне населения», - сказала Айфер Али, специалист по фармакологическим исследованиям в британской Уорикской бизнес-школе.

Столь стремительная регистрация вакцины, по ее словам, может привести к тому, что возможные побочные эффекты будут выявлены не полностью. Скорее всего, они будут редкими, но могут оказаться тяжелыми, предупредила эксперт.

Франсуа Баллу, специалист Института генетики Университетского колледжа Лондона, сказал, что это «безрассудное и глупое решение». «Массовая вакцинация ненадлежащим образом протестированной вакциной неэтична. Любая проблема в российской кампании вакцинирования будет катастрофической как посредством ее отрицательного влияния на здоровье, так и из-за того, что это еще больше отбросит назад процесс принятия вакцин населением», - отметил он.

Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции, на совещании с членами правительства. Глава РФ отметил, что вакцина эффективно работает и не имеет серьезных побочных последствий. Об этом Путину, по его словам, сообщила одна из его дочерей, которая добровольно прошла вакцинацию.