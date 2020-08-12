Ливанцы требуют отставки президента и роспуска парламента

Бейрут протестует. Ночью митингующие пытались прорваться к парламенту. Они подожгли ворота, закрыва щие доступ к зданию. Полиция применила слезоточивый газ. В столкновениях с правоохранителями пострадало более 700 человек. Протесты вспыхнули после отставки правительства Ливана, митингующие требуют, чтобы и президент покинул свой пост. Власти обвиняют в халатности, приведшей к взрыву в порту 4 августа, который унес жизни минимум 171 человека, более 8 тысяч пострадали. Без жилья остались около 300 тысяч жителей Бейрута. #Бейрут #Беспорядки #столкновения #Ливан