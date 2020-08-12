Тесты на коронавирус для зарубежных туристов в Турции будут проводиться бесплатно, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление посольства России.

В сообщении ведомства говорится, что перед паспортным контролем в аэропорту пассажирам будут измерять температуру: если она выше 37,8 градусов, то туриста пригласят в специальное помещение, где через полчаса ему снова измерят температуру, а врач проведет осмотр. В случае если у путешественника все еще будет высокая температура, у него возьмут пробу для теста методом ПЦР. Анализ будет бесплатным, при этом время ожидания результата будет зависеть от загруженности лаборатории в аэропорту, отмечают в посольстве.

Если по результатам теста у пассажира не будут выявлены симптомы COVID-19, он сможет сразу направиться в свой в отель. Если результат тестирования окажется положительным, то больной в сопровождении бригады скорой помощи будет доставлен в медицинское учреждение для более тщательного обследования. В больнице решение о госпитализации, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства будет зависеть от врача.

Если в медучреждении у пациента не обнаружат симптомов коронавируса, он помещается в изолятор в гостинице под наблюдение врача при отеле. При этом предполагается, что через 5-7 дней будет проведено дополнительное тестирование. Если тест снова окажется отрицательным, то туриста заселят в обычный номер. В случае если будет выявлен коронавирус, его госпитализируют.

Между тем, в посольстве сообщают, что провериться на COVID-19 по собственной инициативе можно только за свой счет. «При этом, если результат окажется положительным, расходы будут покрыты за счет страхового полиса. В противном случае затраты несет сам клиент», - уточнили в дипмиссии.

В случае летального исхода авиакомпания может отказать в репатриации тела пациента с диагнозом COVID-19 в связи с высоким риском заражения. В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции.

С возобновлением авиасообщения между Турцией и Россией за первые сутки в Анталью было осуществлено 80 авиарейсов, доставивших около 23 тысяч туристов. По данным Управления культуры и туризма региона, из 15,6 миллиона туристов, посетивших курортный город в прошлом году, порядка 5,6 миллиона человек были россиянами.