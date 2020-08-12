Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первые семь месяцев 2020 года вырос в 1,5 раза до 34,9 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составил 22,8 миллиарда долларов, пишет The Bellсо ссылкой на данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается, в формировании прошлогоднего показателя ключевую роль сыграли операции банков, а в этом году определяющим стало примерно равное по объему снижение обязательств банков перед нерезидентами и увеличение внешних активов прочих секторов.

Профицит счета текущих операций платежного баланса России за семь месяцев 2020 года, по предварительным данным ЦБ, сократился почти вдвое с сопоставимого периода прошлого года, до 24,6 миллиарда долларов.

Регулятор объясняет сокращение профицита сжатием положительного сальдо торгового баланса на 45,6% до 53 миллиардов долларов на фоне «неблагоприятной международной конъюнктуры основных товаров российского экспорта».

Международные резервы РФ уменьшились за семь месяцев текущего года на 8,8 миллиарда долларов против роста на 43,1 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, что было связано с погашением суверенного долга, а также продажами иностранной валюты Банком России.