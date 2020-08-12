ПОЛИТИКА
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ВОЗ требует проверки российской вакцины
В России заявили о готовой вакцине от COVID-19. Всемирная Организация Здравоохранения требует серьезной проверки безопасности средства, прежде чем допускать его широкомасштабное использование.
В России заявили о готовом средстве от COVID-19 Description: После менее чем 2 месяцев тестов российские ученые рапортуют о готовой вакцине от коронавируса. Международная Организация Здравоохранения требует серьезной проверки безопасности средства, прежде чем допускать его широкомасштабное использование. / Others
12 августа 2020 г.
Истории
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