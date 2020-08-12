В России заявили о готовом средстве от COVID-19 Description: После менее чем 2 месяцев тестов российские ученые рапортуют о готовой вакцине от коронавируса. Международная Организация Здравоохранения требует серьезной проверки безопасности средства, прежде чем допускать его широкомасштабное использование. / Others