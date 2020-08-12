Более пятидесяти представителей чеченской и ингушской диаспоры Франции собрались у стен египетского посольства в Париже на протестную акцию в минувший понедельник. Они требуют освобождения из под ареста российских студентов, которые ровно два года находятся под стражей по сфабрикованным обвинениям в причастности к ИГИЛ, как утверждают их родные.

Тюрьма без права на защиту

14 августа 2018 года в Каире задержали студентов из России, которые приехали в Египет учиться. Часть из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Позднее удалось выяснить, что четверо из пяти задержанных - Исмаил Чемурзиев, Илез Аушев, Али Дзейтов, Рамазан Плиев находятся в тюрьме Каира. 9 апреля 2019 года им предъявили обвинения в экстремистской деятельности и продлили арест на 45 суток.

С тех пор арест продлевался еще несколько раз, происходило это без их участия, без пояснений. Молодых людей привозили в зал суда для декорации. Там, помимо них, в клетку заводили еще несколько десятков человек, а затем сообщали о продлении ареста, рассказала TRT на русском мать Али Дзейтова, Малика.

Ничего, помимо голословного обвинения, в деле арестованных нет. Собственно, поэтому защита не знает, от чего защищаться. Нет никаких доказательств того, что студенты имеют отношение к террористической или экстремистской деятельности, но суд это волнует не очень сильно.

Родным задержанных позволили с ними увидеться лишь спустя 1,5 года, рассказывает Малика Дзейтова. «Мы были в Египте в январе-феврале вместе с матерью Чемурзиева. Нам дали с ними увидеться. Они находятся в тюрьме Тора, исхудавшие, морально подавлены. Их всех разместили по разным тюрьмам, видели всех четверых, пятого, Хизира Дугиева, с момента исчезновения нет. Они даже отрицают, что они его задерживали. В конце июля им вновь продлили арест на 45 суток. Как такового обвинения не предъявили, арестовывали их во время антитеррористической операций. Никаких следственных мероприятий там не проводится. Им просто продлевают по 45 суток на протяжении двух лет. Часто их даже не ведут на заседание, просто продлевают», - рассказала женщина.

Как заверил родственников адвокат, в Египте без предъявления обвинения могут держать под стражей не более двух лет, они надеются, что 14 августа, по истечении этого срока ребят отпустят.

Родственники отрицают возможную причастность студентов к противозаконной деятельности. «Али закончил языковые курсы, вместе с отцом готовил документы для поступления в международный исламский университет аль-Азхар. Мы периодически к нему туда приезжали, были с ним по несколько месяцев, он приезжал домой на побывку. Мы следили за его учебой, контролировали успеваемость, у него не было времени ни на что, кроме учебы», - рассказала мать Али Дзейтова.

Голос диаспоры

Чеченская и ингушская диаспоры объявили о проведении серии пикетов по всей Европе. 10 августа активисты собрались у стен посольства Египта в Париже, рассказал TRT на русском руководитель пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

«Собралось более 50 человек - чеченцы, ингуши. У нас были плакаты, требования, мы составили обращение, которое передали представителю посольства, в чем сначала нам отказывали. Мы получили такое разрешение через префектуру. Вместе с полицейскими я прошел в посольство, настойчиво и требовательно озвучил нашу позицию. Представитель посольства заверил, что передаст наши требования правительству Египта», - рассказал Албаков.

Собравшиеся потребовали от властей АРЕ «прекращения незаконного преследования ингушских студентов по надуманным обвинениям», их «немедленного освобождения и реабилитации».

Аналогичные акции планируются и в других странах, сообщили TRT на русскомв правозащитной Ассоциации чеченцев Vayfond.

Дипломатическое бессилие

Российские власти предпринимают попытки разрешения сложной ситуации, в которой оказались граждане страны, рассказал в комментарии TRT на русском руководитель консульского отдела посольства России в Каире Юсуф Абакаров.

По его словам, в соответствии с введенным в стране чрезвычайным положением закон не ограничивает содержание под стражей российских граждан никаким сроком.

«Нет такой нормы в законодательстве [Египта], что через два года отпускают. Это надежда адвоката, которую он внушил родителям, нам, и мы просто надеемся, что их отпустят через два года, зачтут те два года, которые, как предполагает адвокат, им могут дать и они выйдут. Но гарантии нет никакой, и закон «О чрезвычайном положении», действующий в Египте, дает им право держать их столько, сколько они пожелают. По поводу того, что им не предъявили обвинения и эти действия не обоснованы — они [власти Египта] так не считают, они предъявили им очень тяжелые обвинения и идет следствие, и они работают в этом направлении и говорят нам, что это опасные преступники и потому следствие такое долгое, когда оно закончится — не говорят. Предъявили им причастность к деятельности террористической организации ИГИЛ, использование соцсетей для распространение идей экстремизма и шпионаж в пользу иностранного государства», - рассказал дипломат.

Он добавил, что предъявленные обвинения — это предмет доказывания в суде, который, формально, независим, и оказывать влияние на который власти Египта не изъявляют намерения.

«Помимо четверых ребят-студентов из Ингушетии, не стоит забывать и про мать пятерых детей - это гражданка России киргизского происхождения Зульхумур Салиходжаева, которая также проходит по этому делу. Также по этому же делу проходят еще несколько египтян. Посольство предпринимает все возможное, мы их разыскивали, отправили десятки сообщений, участвовали в облегчении существования в тюрьме, были организованы обращения на самом высоком уровне. Я даже пропущу промежуточные звенья, не скажу даже о после, который многократно поднимал этот вопрос во многих кабинетах. Достаточно даже сказать, что было обращение Сергея Лаврова (министр иностранных дел РФ) и Валентины Матвиенко (спикер Совета Федерации РФ), все что могли — делали. Но египтяне говорят: ждите, идет следствие, преступления опасные, тяжелые, и все доказательства будут предоставлены в суде», - заключил Абакаров.