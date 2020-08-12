У Министерства юстиции РФ закончился бюджет на выплату в 2020 году компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте «Радио Свобода»со ссылкой на данные правозащитной группы «Агора».

Издание отмечает, что, в частности, российское ведомство не выплатило в трехмесячный срок компенсации по 10 тысяч евро бывшим обвиняемым по «Болотному делу» Илье Гущину и Алексею Гаскарову. Минюст пообещал провести платежи с процентами за задержку после нового перевода от Министерства финансов.

Бюджет на выплаты по решениям ЕСПЧ, указывают правозащитники, у Минюста регулярно заканчиваются к лету. На компенсации обычно выделяется около 600 миллионов рублей каждый год, однако иногда приходится переводить для таких операций гораздо большие суммы. Так, в 2019 году общая сумма всех компенсаций превысила один миллиард рублей.

Ранее, в январе 2020 года, ЕСПЧ представил статистику, согласно которой из общего количества в более 59 тысяч рассматриваемых судом в 2019 году исков 25,2% касались России.

По данным Минюста РФ, свыше 90% жалоб против России ЕСПЧ отклоняет, а если рассчитывать количество исков на 10 тысяч населения, то РФ замыкает второй десяток стран, входящих в Совет Европы. В то же время отмечается рост количества поступивших в суд жалоб.