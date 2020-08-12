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У Москвы закончился бюджет на выплаты по решениям ЕСПЧ
На выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ из бюджета РФ обычно выделяется около 600 миллионов рублей каждый год, однако иногда приходится переводить для таких операций гораздо большие суммы
У Москвы закончился бюджет на выплаты по решениям ЕСПЧ
Фото: Reuters / Others
12 августа 2020 г.

У Министерства юстиции РФ закончился бюджет на выплату в 2020 году компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте «Радио Свобода»со ссылкой на данные правозащитной группы «Агора».

Издание отмечает, что, в частности, российское ведомство не выплатило в трехмесячный срок компенсации по 10 тысяч евро бывшим обвиняемым по «Болотному делу» Илье Гущину и Алексею Гаскарову. Минюст пообещал провести платежи с процентами за задержку после нового перевода от Министерства финансов.

Бюджет на выплаты по решениям ЕСПЧ, указывают правозащитники, у Минюста регулярно заканчиваются к лету. На компенсации обычно выделяется около 600 миллионов рублей каждый год, однако иногда приходится переводить для таких операций гораздо большие суммы. Так, в 2019 году общая сумма всех компенсаций превысила один миллиард рублей.

Ранее, в январе 2020 года, ЕСПЧ представил статистику, согласно которой из общего количества в более 59 тысяч рассматриваемых судом в 2019 году исков 25,2% касались России.

По данным Минюста РФ, свыше 90% жалоб против России ЕСПЧ отклоняет, а если рассчитывать количество исков на 10 тысяч населения, то РФ замыкает второй десяток стран, входящих в Совет Европы. В то же время отмечается рост количества поступивших в суд жалоб.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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