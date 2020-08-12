ПОЛИТИКА
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Несогласные выходят по всей стране
В Минске третий день протестуют против официальных результатов выборов президента. На улицы выходят и в других городах Беларуси. По всей стране задержаны тысячи, среди них есть и журналисты. ОМОН разгоняет людей дубинками и стреляет резиновыми пулями. Только по данным Минздрава Беларуси, за два дня массовых выступлений увечья получили около 200 белорусов. #Беларусь #протесты #противостояния
Несогласные выходят по всей стране / Others
12 августа 2020 г.
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