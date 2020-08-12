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Рекордное падение прибыли бизнеса за 16 лет зафиксировано в РФ – почти 70%
С марта по май нынешнего года общая прибыль российских компаний сократилась на 67%, составив 1,4 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что это крупнейшее падение доходов России за последние 16 лет
Рекордное падение прибыли бизнеса за 16 лет зафиксировано в РФ – почти 70%
Фото: Reuters / Others
12 августа 2020 г.

В период с марта по май 2020 года совокупная прибыль российских компаний без учета малого бизнеса сократилась в годовом исчислении на 67%, составив 1,4 триллиона рублей, сообщает «Ведомости»со ссылкой на аналитическая службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты отмечают, что падение доходов за этот период стало для бизнеса в России крупнейшим за 16 лет. По данным аналитиков, более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей, остальные заработали 3,05 триллиона.

В исследовании указано, что увеличить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У других прибыль либо снизилась, либо сменилась убытком. Крупнейшие убытки зафиксированы у компаний в сфере оптовой торговли природным газом – 231 миллиард рублей.

Самым неблагополучным месяцем для бизнеса стал март: потери составили около 277 миллиардов рублей. Чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России, самое сильное падение наблюдается в Ингушетии (1,5 миллиарда рублей), Чечне (3 миллиарда рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (7,7 миллиарда рублей).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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