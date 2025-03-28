ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Иран ответил Трампу
Иран направил официальный ответ на письмо Дональда Трампа, но отказался от прямых переговоров, подчеркнув готовность к диалогу лишь через посредников
Иран ответил Трампу
Аббас Аракчи / Reuters
28 марта 2025 г.

Иран отправил официальный ответ на письмо президента США Дональда Трампа, адресованное Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

По словам Аракчи, ответ был передан при посредничестве Омана.

«Официальный ответ на письмо Трампа вчера был отправлен в соответствующей форме при посредничестве Омана», — сказал он.

Иранский дипломат уточнил, что ответ состоит из двух документов. В первом Тегеран изложил свои взгляды на текущую международную ситуацию, а во втором дал подробный разбор тезисов, содержащихся в письме американского президента.

Содержание ответа не раскрывается. Однако Аракчи подчеркнул, что Иран продолжит отказываться от прямых контактов с США, если они сопровождаются давлением.

В то же время, по его словам, Тегеран готов к переговорам при участии посредников.

7 марта Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что направил письмо Хаменеи с предложением обсудить иранскую ядерную программу.

Хаменеи тогда ответил, что Иран не пойдет на диалог с США, поскольку Вашингтон руководствуется исключительно своими интересами.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном остаются напряженными, особенно после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. На фоне новых заявлений Трампа остается неясным, готов ли Белый дом к дипломатическим компромиссам или рассматривает силовой сценарий.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us