Иран отправил официальный ответ на письмо президента США Дональда Трампа, адресованное Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

По словам Аракчи, ответ был передан при посредничестве Омана.

«Официальный ответ на письмо Трампа вчера был отправлен в соответствующей форме при посредничестве Омана», — сказал он.

Иранский дипломат уточнил, что ответ состоит из двух документов. В первом Тегеран изложил свои взгляды на текущую международную ситуацию, а во втором дал подробный разбор тезисов, содержащихся в письме американского президента.

Содержание ответа не раскрывается. Однако Аракчи подчеркнул, что Иран продолжит отказываться от прямых контактов с США, если они сопровождаются давлением.

В то же время, по его словам, Тегеран готов к переговорам при участии посредников.

7 марта Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что направил письмо Хаменеи с предложением обсудить иранскую ядерную программу.

Хаменеи тогда ответил, что Иран не пойдет на диалог с США, поскольку Вашингтон руководствуется исключительно своими интересами.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном остаются напряженными, особенно после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. На фоне новых заявлений Трампа остается неясным, готов ли Белый дом к дипломатическим компромиссам или рассматривает силовой сценарий.