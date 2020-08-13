Организация Объединенных Наций осуждает применение насилия властями Беларуси в отношении участников мирных акций протеста.

По словам верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, силы безопасности использовали чрезмерную силу, применяя против манифестантов резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

«По имеющимся сведениям, за последние три дня было задержано более 6 тысяч человек, включая случайных прохожих и несовершеннолетних. Это свидетельствует о факте массовых арестов, бесспорно нарушающих международные стандарты в области прав человека», - сказала Бачелет.

Верховный комиссар ООН также выразила обеспокоенность сообщениями о ненадлежащем обращении с задержанными, призвав власти Беларуси освободить всех незаконно удерживаемых лиц и расследовать информацию о нарушении их прав.

Незаконные действия белорусских властей, в частности, применение насилия в отношении участников мирных акций протеста, были также осуждены правительствами Латвии, Литвы и Польши. Главы трех соседних государств подготовили план по выходу Беларуси из кризисной ситуации, цитирует The Bell президента Литвы Гитанаса Науседу, выступившего в минувшую среду на пресс-конференции.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Беларуси. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», - заявил Науседа.

Литовский лидер отметил, что белорусские власти должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов выборов президента, освободить задержанных и организовать Национальный совет для диалога с гражданами и обществом.

По словам Науседы, при принятии этого плана Литва, Латвия и Польша готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса. Он также предупредил, что невыполнение Минском озвученных условий повлечет за собой национальные и европейские санкции.

«В противном случае, если инициатива не приветствуется, останутся другие альтернативы, которые в настоящее время обсуждаются как в Литве, так и в ЕС. Я говорю о санкциях — как на уровне ЕС, так и на национальном уровне», - подчеркнул лидер Литвы, добавив, что данные меры являются средствами воздействия, но есть сомнение, что их «применение может в кратчайшие сроки остановить кровопролитие, которое сейчас происходит».

Ранее в Минске огласили предварительные итоги голосования на президентских выборах 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, а его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,9%. Штаб последней не признал официальные цифры.

После объявления первых результатов по всей стране не утихают массовые акции протеста. Сегодня, по сообщениям в соцсетях, началась политическая забастовка на БелАЗе (крупнейший в мире производитель карьерных самосвалов и тяжелого транспортного оборудования) в Жодино, на МАЗе в Минске, на заводе «Терразит» в Бресте и на других крупных предприятиях республики.