Власти Узбекистана планируют смягчить карантинные ограничения с 15 августа с тем, чтобы «обеспечить устойчивую работу экономической и социальной сфер, облегчить условия жизни населения, не умеряя при этом борьбу за здоровье и жизнь граждан», сообщает Podrobno.Uz со ссылкой на заявление главы государства Шавката Мирзиёева.

«Нам необходимо постепенно ослаблять требования карантина, чтобы обеспечить устойчивую работу в экономической и социальной сферах, облегчить условия жизни населения, не умеряя при этом борьбу за здоровье и жизнь наших граждан. Сам народ просит об этом», – заявил президент Узбекистана.

При этом, по его словам, требования социальной дистанции, ношения масок, дезинфекции и других санитарно-гигиенических правил останутся в силе, чтобы «не повторить допущенные ранее ошибки».

«Мы накопили немалый опыт. Наш народ, повидавший многое, проявляет большое мужество и героизм, высокую медицинскую культуру. Соблюдая железную дисциплину, с настойчивостью и терпением мы обязательно преодолеем эти испытания. Я твердо верю в это», – подчеркнул Мирзиёев.

После смягчения карантина с 15 августа будет разрешено движение автотранспортных средств и местное авиа- и железнодорожное сообщение. Также будет возобновлена работа санаториев, пансионатов, гостиниц, музеев, детских оздоровительных лагерей, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания на открытом воздухе. Можно будет проводить семейные мероприятия дома с участием не более 30 человек и соблюдением установленных требований.

С 17 августа планируется возобновить межрегиональное транспортное движение, движение общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

С 20 августа могут открыться вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

В Узбекистане, население которого составляет 34 миллиона человек, официально зарегистрировано 32 215 случаев инфицирования COVID-19 и 208 смертей от него.