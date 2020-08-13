Никто не станет подрывать отношения с Анкарой из-за проблем Афин, заявил в эфире телеканала Yunan Mega Эвангелос Апостолакис, занимавший посты начальника Генерального штаба ВС и министра обороны Греции во время правления оппозиционной партии «Сириза» (Syriza).

По его словам, Афины, вступившие в очередную полосу напряженности с Анкарой, скорее всего, останутся в одиночестве в складывающейся ситуации. «Маловероятно, что какая-либо из сторон станет портить отношения с Турцией или вступать в конфликт из-за нашей проблематики », - сказал Апостолакис.

При этом он назвал «чрезвычайно серьезными и критическими» последние события в Восточном Средиземноморье. «Считаю, что президент Реджеп Тайип Эрдоган будет оставаться в регионе столько, сколько потребуется, то есть пока не достигнет желаемого. Давление со стороны Европы и США сейчас слишком невелико», - добавил бывший министр.

При этом Апостолакис категорически отверг возможность конфликта между двумя станами. «Это противоречит интересам обеих сторон. Анкара хочет посадить Грецию за стол переговоров по всем вопросам двустороннего взаимодействия», -сказал Апостолакис.

В Греции была объявлена военная тревога после того, как турецкое сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis прибыло в прибрежную зону Кипра в понедельник утром, а также после поступления информации о том, что разведывательные работы будут продолжены до 23 августа.

Анкара, со своей стороны, призывает международное сообщество, главным образом страны региона, к всестороннему сотрудничеству на основе переговоров по всем сложным вопросам, но не собирается идти против своих законных интересов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда готова к разрешению разногласий в Восточном Средиземноморье путем диалога и на равноправной основе. «Все страны Средиземноморья должны выработать формулу, которая будет приемлема для всех сторон и защитит права каждой из них», - отметил он.

По словам Эрдогана, напряженность в регионе нагнетает не Анкара, а греческая часть Кипра и сама Греция, которые пытаются проигнорировать интересы Турции и ТРСК (Северного Кипра). «Никто не должен преувеличивать свою значимость и стремиться «делать шоу» из сложившейся ситуации», - сказал президент.

Он также подчеркнул, что Анкара не претендует на права какого-либо государства, но в то же время не позволит ущемлять свои собственные.