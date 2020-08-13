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Госдолг РФ впервые за год превысил активы правительства
К началу апреля финансовые активы российского правительства составляли рекордные 17 триллионов рублей, а федеральный госдолг - 14,5 триллиона рублей
Госдолг РФ впервые за год превысил активы правительства
Госдолг РФ впервые за год превысил активы правительства / Others
13 августа 2020 г.

Долг правительства РФ превысил его ликвидные резервы на фоне кризиса, пишет «Медуза» со ссылкой на источники РБК.

К началу апреля финансовые активы российского правительства составляли рекордные 17 триллионов рублей, а федеральный госдолг - 14,5 триллиона рублей. В мае и июне госдолг и резервы почти сравнялись на уровне более 14 триллионов рублей. 1 июля федеральный госдолг составил 14,77 триллиона, что на 1,55 триллиона больше, чем депозиты правительства (13,22 триллиона).

РБК отмечает, что увеличение госдолга связано с падением цен на углеводородное сырье, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса и покупкой правительством доли в Сбербанке на средства Фонда национального благосостояния. Еще одной причиной издание называет выплаты на поддержку российских семей и бизнеса.

При этом издание подчеркивает, что рост госдолга и снижение активов правительства не представляют угрозы для бюджетной стабильности, но «является символическим последствием текущего кризиса».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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